Хет-трик Стерлінга допоміг Англії розгромити Чехію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Одним із центральних протистоянь змагального дня відбіркового циклу до Євро-2020 стала зустріч на “Вемблі” за участі Англії та Чехії, передає кореспондент УНН.
В середині тайму комбінаційна гра Англії, а саме в три передачі, розрізала увесь захист та дозволила замкнути простріл Рахіму Стерлінгу. Нападник “Манчестер Сіті” в чужій карній був збитий двома опонентами та дозволив пробити Англії 11-метровий. Точним ударом з пенальті відзначився Кейн.
У другій частині баталії Стерлінг продовжив феєрію та забив ще двічі. Заключний м’яч у ворота англійців провів Калас (автогол) — 5:0.
Зауважимо, що за збірну Англії дебютували Райс і Хадсон-Одоі.