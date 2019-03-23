Хет-трик Стерлинга помог Англии разгромить Чехию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Одним из центральных противостояний соревновательного дня отборочного цикла к Евро-2020 стала встреча на “Уэмбли” с участием Англии и Чехии, передает корреспондент УНН.
В середине тайма комбинационная игра Англии, а именно в три передачи, разрезала всю защиту и позволила замкнуть прострел Рахиму Стерлингу. Нападающий “Манчестер Сити” в чужой штрафной был сбит двумя оппонентами и позволил пробить Англии 11-метровый. Точным ударом с пенальти отличился Кейн.
Во второй части баталии Стерлинг продолжил феерию и забил еще дважды. Заключительный мяч в ворота англичан провел Каллас (автогол) — 5:0.
Заметим, что за сборную Англии дебютировалы Райс и Хадсон-Одои.