Хет-трик Мессі допоміг "Барселоні" обіграти "Севілью"

Швидкий випад трьох футболістів в два захисники дозволив відкрити рахунок зусиллями Хесуса Наваса. Через чотири хвилини Ліонель Мессі оформив ефектний гол, пробивши зльоту та розвороту у верхній кут воріт. На перерву андалузці пішли у ролі лідера, адже гол забив Меркадо – 2:1.

Проте у другій частині матчу результативність Мессі залишила "Севілью" без очок. Аргентинський форвард ще одного разу поцілив у "дев'ятку", а також зіграв на добиванні. Крапку у протистоянні поставив Суарес – 2:4.

Примітно, що "Барселона" має 57 очок і на 10 пунктів відірвалася від "Атлетіко". "Севілья" при 37 балах закриває 5-ку кращих.

Нагадаємо, дубль Мессі врятував "Барселону" від поразки у зустрічі Прімери.