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13:20 • 6692 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33122 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123846 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

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Хет-трик Месси помог "Барселоне" обыграть "Севилью"

Хет-трик Месси помог "Барселоне" обыграть "Севилью"

Киев  •  УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В центральной встрече 25 тура испанской Примеры "Севилья" дома противостояла лидеру турнирной таблицы "Барселоне", передает корреспондент УНН.

Быстрый выпад трех футболистов в два защитника позволил открыть счет усилиями Хесуса Наваса. Через четыре минуты Лионель Месси оформил эффектный гол, пробив в верхний угол ворот. На перерыв андалузцы ушли в роли лидера, ведь гол забил Меркадо - 2:1.

Однако во второй части матча результативность Месси оставила "Севилью" без очков. Аргентинский форвард еще однажды попал в "девятку", а также сыграл на добивании. Точку в противостоянии поставил Суарес - 2:4.

Примечательно, что "Барселона" имеет 57 очков и на 10 пунктов оторвалась от "Атлетико". "Севилья" при 37 баллах закрывает 5-ку лучших.

Напомним, дубль Месси спас "Барселону" от поражения во встрече Примеры.

Украинские Национальные Новости

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