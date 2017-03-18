Хет-трик К.Карікарі приніс "Сталі" перемогу над "Олександрією"

Гра почалася досить спокійно. М'яч в основному тримався в середині поля, а перша гостра атака в матчі вдалася гостям на 8-й хвилині, коли Паламар прорвався в штрафну кам'янчан і пробив ближній кут, але Паньків зіграв надійно відбивши м'яч своїм захисникам, які розрядили ситуацію.

А ось через 10 хвилин гостям вдалася результативна атака. Цуріков навісив з лівого флангу, Чорний продовжив політ м'яча далі до дальнього кута воротарського, де набігав Старенький та точно пробив головою - 0:1.

Господарям вдалося відігратися ще до перерви. Після затяжної атаки м'яч відскочив до Едгара Малакяна, який завдав удару з лінії штрафної, проте політ м'яча був перерваний рукою Сімініна - пенальті. За відсутності штатного пенальтиста Васіна, до 11-метрової позначки підійшов 25-річний ганський нападник Кваме Карікарі, удар якого був, можливо, не дуже впевненим, але м'яч від рук Леванідова залетів у сітку - 1:1.

Другий тайм почався з атаки гостей, одна з яких завершилася взяттям воріт "Олександрії". Господарі розіграли швидко стандарт на чужій половині поля, Едгар Малакян увірвався в штрафну, обіграв на замаху захисника і навісив у воротарський, де вище всіх вистрибнув Карікарі, головою вколотив м'яч у сітку - 2:1.

За 5 хвилин до фінального свистка Карікарі продерся по правому флангу в штрафну суперника і прострілив уздовж воротарського, де Сімінін ціною фолу останньої надії завалив Деула - і знову пенальті. Тепер до м'яча підійшов потерпілий Бой, який пробив в правий від себе кут - 3:1. Однак на цьому кам'янчани не заспокоїлися. Вже в компенсований арбітром час контратака "Сталі" завершилася ще одним голом - тепер Деул вивів один на один з Леванідовим Карікарі і ганець оформив хет-трик - 4:1.

Додамо також, "Олександрія" попри поразку продовжить виступи у топ-6 другого етапу УПЛ – 4 місце 33 очки. "Сталь" на 8-й сходинці. В активі команди Леоніду Кучука – 24 очки.

Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Чорноморець".