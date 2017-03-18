Хет-трик К.Карикари принес "Стали" победу над "Александрией"

Игра началась достаточно спокойно. Мяч в основном держался в середине поля, а первая острая атака в матче удалась гостям на 8-й минуте, когда Пономарь прорвался в штрафную каменчан и пробил в ближний угол, но Панькив сыграл надежно, отбив мяч своим защитникам, которые разрядили ситуацию.

А вот через 10 минут гостям удалась результативная атака. Цуриков навесил с левого фланга, Черный продлил полет мяча дальше в дальний угол вратарской, где набегал Старенький и точно пробил головой - 0:1.

Хозяевам удалось отыграться еще до перерыва. После затяжной атаки мяч отскочил к Эдгару Малакяну, который нанес удар с линии штрафной, однако полет мяча был прерван рукой Симинина - пенальти. При отсутствии штатного пенальтиста Васина, к 11-метровой отметке подошел 25-летний ганский нападающий Кваме Карикари, удар которого был, возможно, не очень уверенным, но мяч от рук Леванидова залетел в сетку - 1:1.

Второй тайм начался с атаки гостей, одна из которых завершилась взятием ворот "Александрии". Хозяева разыграли быстро стандарт на чужой половине поля, Эдгар Малакян ворвался в штрафную, обыграл на замахе защитника и навесил во вратарскую, где выше всех выпрыгнул Карикари, головой вколотил мяч в сетку - 2:1.

За 5 минут до финального свистка Карикари продрался по правому флангу в штрафную соперника и прострелил вдоль вратарской, где Симинин ценой фола последней надежды завалил Деула - и снова пенальти. Теперь к мячу подошел пострадавший Бой, который пробил в правый от себя угол - 3:1. Однако на этом каменчане не успокоились. Уже в компенсированное арбитром время контратака "Стали" завершилась еще одним голом - теперь Деул вывел один на один с Леванидовым Карикари и ганец оформил хет-трик - 4:1.

Добавим также, "Александрия" несмотря на поражение продолжит выступления в топ-6 второго этапа УПЛ - 4 место 33 очка. "Сталь" на 8-й строчке. В активе команды Леонида Кучука - 24 очка.

Напомним, "Динамо" минимально обыграло "Черноморец".