Хет-трик Іммобіле приніс "Лаціо" двадцять третю перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В рамках 36 туру італійської Серії А римське “Лаціо” в гостях розгромило “Верону”, передає кореспондент УНН.
Після першої половини на табло була нічия 1:1. На 56 хвилині Мілінковіч-Савіч оформив удар зі штрафного, який вивів клуб вперед. Через сім хвилин Корреа обіграв у чужій карній зоні опонента та завдав удару у дальній кут — 3:1.
Після цього ефектне взяття воріт здійснив Чіро Іммобіле, який завершив гру хет-триком завдяки голу з пенальті на 90 + 4 хвилині — 5:1.
Варто відзначити, що після 36 турів “Лаціо” йде 4-м — 75 очок. “Аталанта” третя також із 75 балами.
Зауважимо, що Іммобіле забив 34 голи в Серії А і повторив досягнення Роберта Левандовскі, який забив цього сезону в Бундеслізі також 34 м’ячі.