Хет-трик Иммобиле принес "Лацио" двадцать третьей победу в Серии А

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24674 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101165 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106056 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132786 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110372 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130947 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101979 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102571 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104414 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Хет-трик Иммобиле принес "Лацио" двадцать третьей победу в Серии А

Хет-трик Иммобиле принес "Лацио" двадцать третьей победу в Серии А

Киев  •  УНН

 • 11715 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках 36 тура итальянской Серии А римский “Лацио” в гостях разгромило “Верону”, передает корреспондент УНН.

После первой половины на табло была ничья 1:1. На 56 минуте Милинкович-Савич оформил удар со штрафного, который вывел клуб вперед. Через семь минут Корреа обыграл в чужой штрафной оппонента и нанес удар в дальний угол — 3:1.

После этого эффектное взятие ворот совершил Иммобиле, который завершил игру хет-триком благодаря голу с пенальти на 90+4 минуте — 5:1.

Стоит отметить, что после 36 туров “Лацио” идет 4-м — 75 очков. “Аталанта” третья также с 75 баллами.

Заметим, что Иммобиле забил 34 гола в Серии А и повторил достижение Роберта Левандовски, который забил в этом сезоне в Бундеслиге также 34 мяча.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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