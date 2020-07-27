Хет-трик Иммобиле принес "Лацио" двадцать третьей победу в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках 36 тура итальянской Серии А римский “Лацио” в гостях разгромило “Верону”, передает корреспондент УНН.
После первой половины на табло была ничья 1:1. На 56 минуте Милинкович-Савич оформил удар со штрафного, который вывел клуб вперед. Через семь минут Корреа обыграл в чужой штрафной оппонента и нанес удар в дальний угол — 3:1.
После этого эффектное взятие ворот совершил Иммобиле, который завершил игру хет-триком благодаря голу с пенальти на 90+4 минуте — 5:1.
Стоит отметить, что после 36 туров “Лацио” идет 4-м — 75 очков. “Аталанта” третья также с 75 баллами.
Заметим, что Иммобиле забил 34 гола в Серии А и повторил достижение Роберта Левандовски, который забил в этом сезоне в Бундеслиге также 34 мяча.