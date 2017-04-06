Хет-трик А.Морати допоміг "Реалу" повернути лідерство у Прімері

Уже до середини першого тайму мадридці, як здавалося, зняли питання про переможця завдяки двом голам Альваро Морати та м'яча Хамеса Родрігеса (0:3). Але втрата концентрації на кілька хвилин дозволила "Леганесу" відродити інтригу (2:3). Правда, після перерви її вбив А.Мората, ставши першим з 2009 року іспанцем (після Рауля), який оформив хет-трик у складі "королівського клубу".

Зауважимо, що А.Мората забив 10-й м'яч за "Реал" в нинішньому сезоні. Більше в складі мадридців тільки на рахунку Кріштіану Роналду (19).

Варто зазначити, що "Реал" набрав 71 очко і випередив "Барселону" на 1 бал при одній грі в запасі.

Додамо також, "Реал" збільшив власний рекорд Іспанії, забивши в 51-му матчі поспіль у всіх турнірах.

Нагадаємо, "Барселона" завдяки дублю Л.Мессі розгромила "Севілью".