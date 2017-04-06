Хет-трик А.Мораты помог "Реалу" вернуть лидерство в Примере

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46880 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104044 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159952 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118068 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117446 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113073 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154485 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хет-трик А.Мораты помог "Реалу" вернуть лидерство в Примере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Матч 30-го тура чемпионата Испании закончился гостевой победой мадридского "Реала" над "Леганес" со счетом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт "королевского клуба".

Уже к середине первого тайма мадридцы, казалось, сняли вопрос о победителе благодаря двум голам Альваро Мората и мяча Родригеса (0:3). Но потеря концентрации на несколько минут позволила "Леганес" возродить интригу (2:3). Правда, после перерыва ее убил А.Мората, став первым с 2009 года испанцем (после Рауля), который оформил хет-трик в составе "королевского клуба".

Заметим, что А.Мората забил 10-й мяч за "Реал" в нынешнем сезоне. Больше в составе мадридцев только на счету Криштиану Роналду (19).

Стоит отметить, что "Реал" набрал 71 очко и опередил "Барселону" на 1 балл при одной игре в запасе.

Добавим также, "Реал" увеличил собственный рекорд Испании, забив в 51-м матче подряд во всех турнирах.

Напомним, "Барселона" благодаря дублю Л.Месси разгромила "Севилью".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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