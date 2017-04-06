Хет-трик А.Мораты помог "Реалу" вернуть лидерство в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Матч 30-го тура чемпионата Испании закончился гостевой победой мадридского "Реала" над "Леганес" со счетом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт "королевского клуба".
Уже к середине первого тайма мадридцы, казалось, сняли вопрос о победителе благодаря двум голам Альваро Мората и мяча Родригеса (0:3). Но потеря концентрации на несколько минут позволила "Леганес" возродить интригу (2:3). Правда, после перерыва ее убил А.Мората, став первым с 2009 года испанцем (после Рауля), который оформил хет-трик в составе "королевского клуба".
Заметим, что А.Мората забил 10-й мяч за "Реал" в нынешнем сезоне. Больше в составе мадридцев только на счету Криштиану Роналду (19).
Стоит отметить, что "Реал" набрал 71 очко и опередил "Барселону" на 1 балл при одной игре в запасе.
Добавим также, "Реал" увеличил собственный рекорд Испании, забив в 51-м матче подряд во всех турнирах.
Напомним, "Барселона" благодаря дублю Л.Месси разгромила "Севилью".