Херсонські кавуни і дині перевірили на нітрати

Так, повідомляється, що у п’ятницю журналісти на Херсонщині разом з фахівцями управління вирішили перевірити херсонські кавуни та дині на вміст нітратів, для чого надали кілька плодів для дослідження до Херсонської регіональної державної лабораторії ім. професора Л.С. Ценковського.

"Допустима норма нітратів для кавунів – 60 мг на 1 кг. У всіх зразках вміст нітратів виявився на рівні 11 мг. А от результати по диням були менш втішними. У двох з трьох зразків вміст нітратів був вище у 2-3 рази – 253 мг/кг при нормі в 90 мг/кг. Вживання такої продукції може призвести до харчового отруєння", - зазначили в управлінні.

Повідомляється, що всі плоди були придбані у місцях стихійного продажу.

"Перша партія саме херсонських кавунів з відкритого ґрунту до нас надійшла два тижні тому. Якщо порівнювати з минулим роком, то наші кавуни надійшли днів на 40 пізніше. До цього в області реалізовували кавуни з Узбекістана та Туреччини. Найбільша вірогідність перевищення нітратів саме у тепличних, бо вони потребують підкормки. Як показує практика, з усієї кількості позитивні проби на нітрати виявляються не більш, ніж в 1%. Минулого року було біля 50 випадків недопущення кавунів до реалізації, це приблизно 90 т. Цього року подібних випадків ще не було. Найбільший відсоток невідповідності нормам нітратів у нас по диням, а не по кавунам", - йдеться в повідомленні.

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Також у ГУДПСС повідомили, що фахівці в Херсонській області проводять збір інформації щодо дотримання вимог законодавства про харчові продукти суб’єктами господарювання, які отримали дозволи Херсонської міської ради для розміщення виносної торгівлі сезонної плодоовочевої продукції.

Одне з таких місць торгівлі розмістилось у Шуменському мікрорайоні. Жодних документів на кавуни – звідки вони, результати лабораторних досліджень – надати не змогли.

"Ми зробили попередження, усю інформацію ми передамо до міської ради. Будь-який споживач має право вимагати у продавця результати лабораторних досліджень. На офіційно зареєстрованих ринках такі дослідження проводять лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. У місцях, де кавуни продають несанкціоновано, наприклад, на стихійних ринках, подібних досліджень не проводиться", – зазначив начальник Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУДПСС в Херсонській області Віталій Боярський.

Як повідомляв УНН, дієтолог дав поради, якими продуктами харчуватись влітку безпечно для вашого здоров’я.