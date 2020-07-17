Херсонські кавуни і дині перевірили на нітрати

ukru
19 березня, 18:42 • 98116 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137403 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116023 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130377 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134844 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124323 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169462 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125838 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125436 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124305 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 78085 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 34842 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 118253 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 94448 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 45661 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 109747 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 114603 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 107104 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 169471 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 128549 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 73113 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 79178 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112941 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130560 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129508 перегляди
Актуальне
Херсонські кавуни і дині перевірили на нітрати

Херсонські кавуни і дині перевірили на нітрати

Київ • УНН

 • 50028 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Херсонські кавуни та дині вирішили перевірити на вміст нітратів у регіональній державній лабораторії. За результатами, у кавунах нітратів майже не виявили, на відміну від динь. Про це інформує у Facebook Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, передає УНН.

Так, повідомляється, що у п’ятницю журналісти на Херсонщині разом з фахівцями управління вирішили перевірити херсонські кавуни та дині на вміст нітратів, для чого надали кілька плодів для дослідження до Херсонської регіональної державної лабораторії ім. професора Л.С. Ценковського.

"Допустима норма нітратів для кавунів – 60 мг на 1 кг. У всіх зразках вміст нітратів виявився на рівні 11 мг. А от результати по диням були менш втішними. У двох з трьох зразків вміст нітратів був вище у 2-3 рази – 253 мг/кг при нормі в 90 мг/кг. Вживання такої продукції може призвести до харчового отруєння", - зазначили в управлінні.

Повідомляється, що всі плоди були придбані у місцях стихійного продажу.

"Перша партія саме херсонських кавунів з відкритого ґрунту до нас надійшла два тижні тому. Якщо порівнювати з минулим роком, то наші кавуни надійшли днів на 40 пізніше. До цього в області реалізовували кавуни з Узбекістана та Туреччини. Найбільша вірогідність перевищення нітратів саме у тепличних, бо вони потребують підкормки. Як показує практика, з усієї кількості позитивні проби на нітрати виявляються не більш, ніж в 1%. Минулого року було біля 50 випадків недопущення кавунів до реалізації, це приблизно 90 т. Цього року подібних випадків ще не було. Найбільший відсоток невідповідності нормам нітратів у нас по диням, а не по кавунам", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’ятеро людей отруїлися в кафе на святкуванні весілля у Кропивницькому

Також у ГУДПСС повідомили, що фахівці в Херсонській області проводять збір інформації щодо дотримання вимог законодавства про харчові продукти суб’єктами господарювання, які отримали дозволи Херсонської міської ради для розміщення виносної торгівлі сезонної плодоовочевої продукції.

Одне з таких місць торгівлі розмістилось у Шуменському мікрорайоні. Жодних документів на кавуни – звідки вони, результати лабораторних досліджень – надати не змогли.

"Ми зробили попередження, усю інформацію ми передамо до міської ради. Будь-який споживач має право вимагати у продавця результати лабораторних досліджень. На офіційно зареєстрованих ринках такі дослідження проводять лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. У місцях, де кавуни продають несанкціоновано, наприклад, на стихійних ринках, подібних досліджень не проводиться", – зазначив начальник Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУДПСС в Херсонській області Віталій Боярський.

Як повідомляв УНН, дієтолог дав поради, якими продуктами харчуватись влітку безпечно для вашого здоров’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32