Херсонские арбузы и дыни проверили на нитраты

Так, сообщается, что в пятницу журналисты в Херсонской области вместе со специалистами управления решили проверить херсонские арбузы и дыни на содержание нитратов, для чего предоставили несколько плодов для исследования в Херсонскую региональную государственную лабораторию им. профессора Л.С. Ценковского.

"Допустимая норма нитратов для арбузов - 60 мг на 1 кг. Во всех образцах содержание нитратов оказалось на уровне 11 мг. А вот результаты по дыням были менее утешительными. В двух из трех образцов содержание нитратов было выше в 2-3 раза - 253 мг/кг при норме в 90 мг/кг. Употребление такой продукции может привести к пищевому отравлению", - отметили в управлении.

Сообщается, что все плоды были приобретены в местах стихийной продажи.

"Первая партия именно херсонских арбузов с открытого грунта к нам поступила две недели назад. Если сравнивать с прошлым годом, то наши арбузы поступили дней на 40 позже. До этого в области реализовывали арбузы из Узбекистана и Турции. Наибольшая вероятность превышения нитратов именно в тепличных, потому что они требуют подкормки. Как показывает практика, из всего количества положительные пробы на нитраты оказываются не более, чем у 1%. В прошлом году было около 50 случаев недопущения арбузов к реализации, это примерно 90 т. В этом году подобных случаев еще не было. Наибольший процент несоответствия нормам нитратов у нас по дыням, а не по арбузам", - говорится в сообщении.

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Также в ГУГППС сообщили, что специалисты в Херсонской области проводят сбор информации по соблюдению требований законодательства о пищевых продуктах субъектами хозяйствования, которые получили разрешения Херсонского городского совета для размещения выносной торговли сезонной плодоовощной продукции.

Одно из таких мест торговли разместилось в Шуменском микрорайоне. Никаких документов на арбузы - откуда они, результаты лабораторных исследований - предоставить не смогли.

"Мы сделали предупреждение, всю информацию мы передадим в городской совет. Любой потребитель имеет право требовать у продавца результаты лабораторных исследований. На официально зарегистрированных рынках такие исследования проводят лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. В местах, где арбузы продают несанкционированно, например, на стихийных рынках, подобных исследований не проводится", - отметил начальник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУГППС в Херсонской области Виталий Боярский.

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