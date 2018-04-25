Херсонська поліція розшукує зловмисника, який застрелив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. 24 квітня в Дніпровському районі Херсону невідомий зловмисник здійснив кілька пострілів у місцевих жителів. Від отриманих поранень один чоловік загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу херсонської поліції.
“О 19:25 в „Єдиний центр 102“ поліції Херсонщини зателефонував житель обласного центру. Чоловік розповів, що 5 хвилин тому невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у 49-річного сусіда заявника та його знайомого. В результаті події один чоловік від отриманих вогнепальних поранень загинув на місці події, другого постраждалого доставили до лікарні. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Поліцейські попередньо встановили, що невідомий зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолету, після чого зник. За вказівкою т.в.о. начальника поліції Херсонщини Миколи Вербицького був введений в дію поліцейський оперативний план “Сирена”.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.
Правоохоронці проводять першочергові слідчо-оперативні заходи.
Як повідомляв УНН, з України видворили кримінального авторитета “Тенго Пітерського”.