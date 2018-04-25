Херсонская полиция разыскивает злоумышленника, который застрелил мужчину

“В 19:25 в „Единый центр 102“ полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции”, — указано в сообщении правоохранителей.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. По указанию и.о. начальника полиции Херсонщины Николая Вербицкого был введен в действие полицейский оперативный план “Сирена”.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”.

Правоохранители проводят первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

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