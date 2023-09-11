Херсонщина знову вогнем окупантів: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. російська армія вкрила вогнем Білозерку, що на Херсонщині, двоє чоловіків отримали поранення, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, через ворожий обстріл в одній з осель сталася пожежа, а також вибило з десяток вікон в освітньому закладі. Постраждали двоє чоловіків.
"У 53-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 48-річного чоловіка", - додали в Херсонській ОВА.
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Через російський обстріл амбулаторії у селищі Станіслав Херсонської області у понеділок, 11 вересня, постраждали дві жінки - фельдшерка та літня пацієнтка.