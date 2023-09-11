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13:47 • 33100 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 65163 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 51326 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 58620 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 105251 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127792 просмотра

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12 марта, 19:49 • 159968 просмотра

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12 марта, 14:19 • 137017 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127173 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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Херсонщина снова под огнем оккупантов: есть раненые

Херсонщина снова под огнем оккупантов: есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. российская армия покрыла огнем Белозерку, что на Херсонщине, двое мужчин получили ранения, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, из-за вражеского обстрела в одном из домов произошел пожар, а также выбило с десяток окон в образовательном учреждении. Пострадали двое мужчин.

"У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину", - добавили в Херсонской ОГА.

Ранее

Из-за российского обстрела амбулатории в поселке Станислав Херсонской области в понедельник, 11 сентября, пострадали две женщины - фельдшер и пожилая пациентка.

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