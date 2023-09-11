Херсонщина снова под огнем оккупантов: есть раненые

Детали

По данным ОВА, из-за вражеского обстрела в одном из домов произошел пожар, а также выбило с десяток окон в образовательном учреждении. Пострадали двое мужчин.

"У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину", - добавили в Херсонской ОГА.

Ранее

Из-за российского обстрела амбулатории в поселке Станислав Херсонской области в понедельник, 11 сентября, пострадали две женщины - фельдшер и пожилая пациентка.