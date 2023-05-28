Херсонщина: ворог випустив 335 снарядів по області, одна людина дістала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ворог випустив 335 снарядів по Херсонській області, внаслідок обстрілу одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що за минулу добу противник здійснив – 73 обстріли, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази, випустивши 11 снарядів.
Як повідомляється, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Нагадаємо
Ворог наніс удар по Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач.