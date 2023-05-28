Херсонщина: враг выпустил 335 снарядов по области, один человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Враг выпустил 335 снарядов по Херсонской области, в результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил – 73 обстрела, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза, выпустив 11 снарядов.
Как сообщается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание завода и учебного заведения в Херсоне.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Напомним
Враг нанес удар по Днепропетровской области, в результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередач.