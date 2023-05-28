Ворог наніс удар по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ворог наніс удар по Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Важка артилерія ворога знову працювала по мирному місту. Протягом ночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Там потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач.
Минулося без загиблих і постраждалих – це головне", - зазначили в Дніпропетровській ОВА.
Доповнення
Ворог завдав наймасованішої атаки дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення, силами ППО було знищено понад 40 безпілотників.