Враг нанес удар по Днепропетровщине: повреждены дома, газопровод и линия электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Враг нанес удар по Днепропетровской области, в результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Тяжелая артиллерия врага снова работала по мирному городу. В течение ночи агрессор дважды обстрелял Никополь. Там разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. А еще повреждены газопровод, линия электропередач.
Прошло без погибших и пострадавших – это главное", - отметили в Днепропетровской ОВА.
Дополнение
Враг нанес самую массированную атаку дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения, силами ПВО было уничтожено более 40 беспилотников.