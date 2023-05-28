Враг нанес удар по Днепропетровщине: повреждены дома, газопровод и линия электропередач

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"Тяжелая артиллерия врага снова работала по мирному городу. В течение ночи агрессор дважды обстрелял Никополь. Там разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. А еще повреждены газопровод, линия электропередач.

Прошло без погибших и пострадавших – это главное", - отметили в Днепропетровской ОВА.

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Враг нанес самую массированную атаку дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения, силами ПВО было уничтожено более 40 беспилотников.