Херсонщина: в облраді розповіли, як пошкоджені мості впливають на гуманітарну ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко стверджує, що удари по мостах на Херсонщині не мали впливу щодо погіршення гуманітарної ситуації в регіоні. Про це він сказав проекту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», пише УНН.
Як зазначив Самойленко, "у зв'язку з пошкодженням логістичних маршрутів наявність гуманітарної катастрофи у Херсоні та області перебільшена", пише видання.
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«Насправді можливості для проїзду транспорту такого, будемо казати, не сильно важкого, через греблю Каховської ГЕС, вони існують. На сьогодні неможливе там пересування військової техніки, яка важить дуже багато. Це танки, військові автомобілі, які важкі, які з боєкомплектом, вони не можуть пересуватися цими дорогами. Якщо казати про невеликі об'єми вантажів, приватний транспорт, він рухається, пересувається з великими чергами, з великими затримками, але така можливість існує», – сказав голова облради.
За словами Самойленка, продовольство у Херсоні, а також загалом в області є.
Доповнення
Раніше були уражені мости через Дніпро у регіоні - Антонівський міст та залізничний Антонівський міст, а також міст біля Каховської ГЕС.