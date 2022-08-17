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Херсонская область: в облсовете рассказали, как поврежденные мосты влияют на гуманитарную ситуацию

Киев • УНН

 • 310286 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко утверждает, что удары по мостам в Херсонской области не имели влияния относительно ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Об этом он сказал проекту Радио Свобода «Новости Приазовья», пишет УНН.

Херсонская область: в облсовете рассказали, как поврежденные мосты влияют на гуманитарную ситуацию

Как отметил Самойленко, "в связи с повреждением логистических маршрутов наличие гуманитарной катастрофы в Херсоне и области преувеличено", пишет издание.

Цитата

«В действительности возможности для проезда транспорта такого, будем говорить, не сильно тяжелого, через дамбу Каховской ГЭС, они существуют. На сегодняшний день невозможно там передвижение военной техники, которая весит очень много. Это танки, военные автомобили, которые тяжелые, с боекомплектом, они не могут передвигаться по этим дорогам. Если говорить о небольших объемах грузов, частном транспорте, он двигается, передвигается с большими очередями, с большими задержками, но такая возможность существует», – сказал председатель облсовета.

По словам Самойленко, продовольствие в Херсоне, а также в области есть.

Дополнение

Ранее были поражены мосты через Днепр в регионе – Антоновский мост и железнодорожный Антоновский мост, а также мост возле Каховской ГЭС.

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