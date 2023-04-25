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Херсонщина: окупанти скинули дві керовані авіабомби на село Кізомис, пошкоджено 11 будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російська авіація сьогодні зранку скинула на село Кізомис на Херсонщині дві керовані авіабомби. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок удару пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два - зруйновані вщент, а також церква, два магазини, гаражі й автівка, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади. Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби.

Цитата

“Наслідки удару – пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два - зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка. Попередньо, без постраждалих. У населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок. На місці вже працюють бригади енергетиків”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Доповнення

Минулої доби ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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