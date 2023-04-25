Херсонщина: окупанти скинули дві керовані авіабомби на село Кізомис, пошкоджено 11 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російська авіація сьогодні зранку скинула на село Кізомис на Херсонщині дві керовані авіабомби. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок удару пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два - зруйновані вщент, а також церква, два магазини, гаражі й автівка, передає УНН.
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За словами голови ОВА, третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади. Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби.
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“Наслідки удару – пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два - зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка. Попередньо, без постраждалих. У населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок. На місці вже працюють бригади енергетиків”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.
Доповнення
Минулої доби ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.