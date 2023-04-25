Херсонская область: оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомыс, повреждены 11 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российская авиация сегодня утром сбросила на село Кизомыс в Херсонской области две управляемые авиабомбы. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате удара повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, а также церковь, два магазина, гаражи и автомобиль, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской громады. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы.
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“Последствия удара – повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших. В населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. На месте уже работают бригады энергетиков”, – написал он в своем Телеграм-канале.
Дополнение
За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.