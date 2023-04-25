Херсонская область: оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомыс, повреждены 11 домов

Детали

По словам главы ОВА, третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской громады. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы.

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“Последствия удара – повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших. В населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. На месте уже работают бригады энергетиков”, – написал он в своем Телеграм-канале.

Дополнение

За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.