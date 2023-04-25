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Херсонская область: оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомыс, повреждены 11 домов

Киев • УНН

 • 983457 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российская авиация сегодня утром сбросила на село Кизомыс в Херсонской области две управляемые авиабомбы. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате удара повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, а также церковь, два магазина, гаражи и автомобиль, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской громады. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы.

Цитата

“Последствия удара – повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших. В населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. На месте уже работают бригады энергетиков”, – написал он в своем Телеграм-канале.

Дополнение

За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

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