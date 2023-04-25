Херсонщина: ворог здійснив – 61 обстріл області, 4 людини дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Минулої доби ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - зазначив Прокудін.
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Голова Херсонської ОДА додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району та будівлю громадської організації середмістя Херсона.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - повідомив Прокудін.