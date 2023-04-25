Херсонщина: враг совершил - 61 обстрел области, 4 человека получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - отметил Прокудин.
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Председатель Херсонской ОГА добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной общины Бериславского района и здание общественной организации в центре Херсона.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.