Херсонщина: враг совершил - 61 обстрел области, 4 человека получили ранения

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"За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - отметил Прокудин.

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Председатель Херсонской ОГА добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной общины Бериславского района и здание общественной организации в центре Херсона.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.