Херсон під російським обстрілом: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
російські війська обстрілюють Херсон. Місцева влада закликає жителів перейти до безпечних місць.
російські військові обстрілюють Херсон. Як повідомив глава Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають вибухи, передає УНН.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега! Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав Мрочко.
росіяни випустили понад 300 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені12.01.24, 08:05 • 66612 переглядiв