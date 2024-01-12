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29 березня, 17:57 • 117728 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 142112 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 135563 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 173621 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 148588 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 137994 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 148195 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147489 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 399642 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 172675 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Херсон під російським обстрілом: у місті лунають вибухи

Херсон під російським обстрілом: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 29711 перегляди

російські війська обстрілюють Херсон. Місцева влада закликає жителів перейти до безпечних місць.

російські військові обстрілюють Херсон. Як повідомив глава Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають вибухи, передає УНН.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега! Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав Мрочко.

росіяни випустили понад 300 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені12.01.24, 08:05 • 66612 переглядiв

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