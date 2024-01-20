Херсон під обстрілом окупантів: у місті лунають вибухи

Окупанти атакують Херсон. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, вибухи лунають у Дніпровському районі міста, передає УНН.

"Армія рф атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи лунають у Дніпровському районі міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - повідомив Мрочко.

Нагадаємо

Херсонська область минулої доби зазнала 119 обстрілів з боку російських військ, відомо про одну загиблу людину, а також трьох поранених, серед яких - дитина.