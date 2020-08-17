Хемілтон побив переможний рекорд Шумахера в "Формулі-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Лідер стайні “Мерседес” британець Льюїс Хемілтон оновив рекорд “Формули-1” за кількістю потраплянь на подіум за кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Хемілтон став переможцем шостого етапу “Формула-1” — Гран-Прі Іспанії. У Барселоні британець здобув четверту перемогу в сезоні, обійшовши на фініші представника “Ред Булл” Макса Ферстаппена та фіна Валттері Боттаса зі стайні “Мерседес”.
Крім того, пілот “Мерседес” вийшов на перше місце в історії “Формули-1” за кількістю потраплянь на подіум за кар’єру — 156. Британець побив рекорд Міхаеля Шумахера (155). До топ-5 також потрапляють: Себастьян Феттель, Ален Прост і Кімі Райкконен.
Додамо, що Хемілтон лідирує в загальному заліку нинішнього сезону — 132 очки.