Хемілтон побив переможний рекорд Шумахера в "Формулі-1"

Хемілтон став переможцем шостого етапу “Формула-1” — Гран-Прі Іспанії. У Барселоні британець здобув четверту перемогу в сезоні, обійшовши на фініші представника “Ред Булл” Макса Ферстаппена та фіна Валттері Боттаса зі стайні “Мерседес”.

Крім того, пілот “Мерседес” вийшов на перше місце в історії “Формули-1” за кількістю потраплянь на подіум за кар’єру — 156. Британець побив рекорд Міхаеля Шумахера (155). До топ-5 також потрапляють: Себастьян Феттель, Ален Прост і Кімі Райкконен.

Додамо, що Хемілтон лідирує в загальному заліку нинішнього сезону — 132 очки.