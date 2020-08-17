Хэмилтон побил победный рекорд Шумахера в "Формуле-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Лидер команды “Мерседес” британец Льюис Хэмилтон обновил рекорд “Формулы-1” по количеству попаданий на подиум в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Хэмилтон стал победителем шестого этапа “Формула-1” — Гран-При Испании. В Барселоне британец одержал четвертую победу в сезоне, обойдя на финише представителя “Ред Булл” Макса Ферстаппена и финна Валттери Боттаса из команды “Мерседес”.
Кроме того, пилот “Мерседес” вышел на первое место в истории “Формулы-1” по количеству попаданий на подиум в карьере — 156. Британец побил рекорд Михаэля Шумахера (155). В топ-5 также попадают Себастьян Феттель, Ален Прост и Кими Райкконен.
Добавим, что Хэмилтон лидирует в общем зачете нынешнего сезона — 132 очка.