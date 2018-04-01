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Хацкевич відзначив вклад Шапаренка в перемогу "Динамо" над "Маріуполем"

Київ • УНН

 • 10605 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Білоруський наставник київського “Динамо” Олександр Хацкевич підбив підсумки перемоги свого колективу у виїзному протистоянні із “Маріуполем”. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.

“Для „Маріуполя“ результат, звичайно, незадовільний, але найголовніше, що футбол відбувся і завдяки командам, і вболівальникам. Дуже приємно грати в такій атмосфері. Команди, що найважливіше, продемонстрували безкомпромісний футбол”, — розпочав рульовий київської команди.

Хацкевич залишився незадовільним грою підопічних в першій половині, але відзначив гарний виступ молодого півзахисника Миколи Шапаренка.

“Таке враження склалося, що в першому таймі ми ще в автобусі знаходилися. Не було ні руху, ні агресії. У гру дуже добре увійшов Шапаренко, забив м’яч, зробив результативну передачу. Як такої, особливої „накачки“ не було. Хлопці самі розуміли, що потрібно виривати три очки”, — додав білорус.

Нагадаємо, що “Динамо” отримало технічну поразку за неявку на матч з “Маріуполем” у першому етапі УПЛ.

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