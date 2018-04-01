Хацкевич отметил вклад Шапаренко в победу "Динамо" над "Мариуполем"

“Для „Мариуполя“ результат, конечно, неудовлетворителен, но самое главное, что футбол состоялся и благодаря командам, и болельщикам. Очень приятно играть в такой атмосфере. Команды, самое важное, продемонстрировали бескомпромиссный футбол”, — начал рулевой киевской команды.

Хацкевич остался неудовлетворенным игрой подопечных в первой половине, но отметил хорошее выступление молодого полузащитника Николая Шапаренко.

“Такое впечатление сложилось, что в первом тайме мы еще в автобусе находились. Не было ни движения, ни агрессии. В игру очень хорошо вошел Шапаренко, забил мяч, сделал результативную передачу. Как таковой, особой „накачки“ не было. Ребята сами понимали, что нужно вырывать три очка”, — добавил белорус.

Напомним, что “Динамо” получило техническое поражение за неявку на матч с “Мариуполем” в первом этапе УПЛ.