Хацкевич розповів про конкуренцію в київському "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головний наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про рівень конкуренції в клубі та заявив, що очікуватиме підсилення новими гравцями у найближче трансферне вікно, повідомляє УНН посиланням на сайт "біло-синіх".
"Раніше конкуренція була набагато вищою. Зараз не тільки в київському "Динамо" дається шанс молодим гравцям, а практично в будь-якій команді. Виходь, грай, показуй. Стабільності від хлопців ми ще довго будемо чекати", - розпочав білоруський спеціаліст.
Також наставник попросив уболівальників набратися терпіння для одержання більш стабільних результатів.
"Величезна відповідальність. Найбільша відповідальність - перед уболівальниками, бо можеш зіпсувати їм вихідні. Вони приходять повболівати за команду, хвилюються, а результату немає. Потрібно набратися терпіння, взимку підсилити команду. У нас хороша молодь", - зауважив коуч.
Про можливу втрату Віди: "Віда - дуже велика втрата. Я буду радий, якщо він все-таки зможе змінити своє рішення. Але, на жаль, тут все залежить тільки від нього. Це людина, у якого наша молодь повинна вчитися і футбольним, і людським якостям. Як тренується людина, так вона і грає".
Додамо, що у 16 турі УПЛ команда Хацкевича в гостях протистоятиме "Зірці".
Як повідомляв УНН, півзахисник "Динамо" потрапив в топ-100 кращих гравців-тінейджерів Європи.