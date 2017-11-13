Хацкевич розповів про конкуренцію в київському "Динамо"

"Раніше конкуренція була набагато вищою. Зараз не тільки в київському "Динамо" дається шанс молодим гравцям, а практично в будь-якій команді. Виходь, грай, показуй. Стабільності від хлопців ми ще довго будемо чекати", - розпочав білоруський спеціаліст.

Також наставник попросив уболівальників набратися терпіння для одержання більш стабільних результатів.

"Величезна відповідальність. Найбільша відповідальність - перед уболівальниками, бо можеш зіпсувати їм вихідні. Вони приходять повболівати за команду, хвилюються, а результату немає. Потрібно набратися терпіння, взимку підсилити команду. У нас хороша молодь", - зауважив коуч.

Про можливу втрату Віди: "Віда - дуже велика втрата. Я буду радий, якщо він все-таки зможе змінити своє рішення. Але, на жаль, тут все залежить тільки від нього. Це людина, у якого наша молодь повинна вчитися і футбольним, і людським якостям. Як тренується людина, так вона і грає".

Додамо, що у 16 турі УПЛ команда Хацкевича в гостях протистоятиме "Зірці".

Як повідомляв УНН, півзахисник "Динамо" потрапив в топ-100 кращих гравців-тінейджерів Європи.