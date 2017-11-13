Хацкевич рассказал о конкуренции в киевском "Динамо"

"Раньше конкуренция была намного выше. Сейчас не только в киевском "Динамо" дается шанс молодым игрокам, а практически в любой команде. Выходи, играй, показывай. Стабильности от ребят мы еще долго будем ждать", - начал белорусский специалист.

Также наставник попросил болельщиков набраться терпения для получения более стабильных результатов.

"Огромная ответственность. Наибольшая ответственность - перед болельщиками, ведь можешь испортить им выходные. Они приходят поболеть за команду, волнуются, а результата нет. Нужно набраться терпения, зимой усилить команду. У нас хорошая молодежь", - отметил коуч.

О возможной потере Виды: "Вида - очень большая потеря. Я буду рад, если он все-таки сможет изменить свое решение. Но, к сожалению, здесь все зависит только от него. Это человек, у которого наша молодежь должна учиться и футбольным, и человеческим качествам. Как тренируется человек, так она и играет ".

Добавим, что в 16 туре УПЛ команда Хацкевича в гостях будет противостоять "Звезде".

Как сообщал УНН, полузащитник "Динамо" попал в топ-100 лучших игроков-тинейджеров Европы.