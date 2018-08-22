Хацкевич назвав атакуючим і комбінаційним футбол у виконанні "Аяксу"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Головний тренер “Динамо” Олександр Хацкевич детально охарактеризував суперника колективу по плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів — нідерландський “Аякс”, інформує УНН з посиланням на сайт українського гранду.
“У кожної команди своя філософія. „Аякс“ протягом багатьох років сповідує атакуючий комбінаційний футбол, із частою зміною позицій футболістами. У нас же більше силовий футбол, із швидким переходом від оборони до атаки, компактна гра, пресинг. Ми обираємо тактику залежно від суперника та ситуації на полі”, — вважає білорус.
За словами тренера нідерландці мають сплав з молодих та досвідчених гравців.
“Є досвідчені футболісти, є молоді вихованці клубної академії. Достатньо технічні гравці, індивідуально сильні виконавці як у тактичному плані, так і в єдиноборствах”, — зазначив коуч.
Також Хацкевич додав: “завтра зійдуться дві різні футбольні філософії. Але я виходжу з того, яких футболістів маю у своєму розпорядженні на даний момент. Ми граємо, виходячи зі своїх сильних якостей, а який футбол переможе, дізнаємося лише за тиждень”.
Зауважимо, що матч на стадіоні “Йохан Кройфф Арена” стартуватиме о 22:00.