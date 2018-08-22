Хацкевич назвал атакующим и комбинационным футбол в исполнении "Аякса"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Главный тренер “Динамо” Александр Хацкевич подробно охарактеризовал соперника коллектива по плей-офф квалификации Лиги чемпионов — нидерландский “Аякс”, информирует УНН со ссылкой на сайт украинского гранда.
“У каждой команды своя философия. „Аякс“ в течение многих лет исповедует атакующий комбинационный футбол, с частой сменой позиций футболистами. У нас же больше силовой футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке, компактная игра, прессинг. Мы выбираем тактику в зависимости от соперника и ситуации на поле”, — считает белорус.
По словам тренера голландцы имеют сплав из молодых и опытных игроков.
“Есть опытные футболисты, есть молодые воспитанники клубной академии. Достаточно техничные игроки, индивидуально сильные исполнители как в тактическом плане, так и в единоборствах”, - отметил коуч.
Также Хацкевич добавил: “завтра сойдутся две разные футбольные философии. Но я исхожу из того, какиими футболистами располагаю на данный момент. Мы играем, исходя из своих сильных качеств, а какой футбол победит, узнаем только через неделю”.
Заметим, что матч на стадионе “Йохан Кройфф Арена” стартует в 22:00.