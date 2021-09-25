Харків'яни три години мерзли на вулиці, щоб розповісти в. о. меру про проблеми міста

“Важко боротися за доступність. За три години на вулиці замерзла, і по темноті ледве дійшла додому”, — скаржиться жителька міста у соцмережі Facebook Ольга Кравцова.

У ході зустрічі харків’яни вимагали від Терехова впровадити в місті низькопольний громадський транспорт. Закидали в. о. меру міста відсутність пандусів у місті. Просили його відремонтувати асфальтове покриття на тротуарах, зробити доступними для проходу під’їзди у житлових будинках міста.

“Змерзла як ховрах. Але не можна мовчати, треба робити все можливе щоб нас почули, щоб наше життя стало кращим”, — додає харків’янка.



Обурення Кравцової поділяє житель Харкова Дмитро Коган. У своєму Facebook він опублікував фотографію зруйнованого проходу до житлового будинку. Замість ремонту, комунальники міста засипали яму асфальтом.

До слова

Харківські журналісти опублікували матеріал про те, як син Ігоря Терехова Микола розтратив кошти, які виділялися на ремонти під’їздів, але харків’яни їх так і не дочекалися.