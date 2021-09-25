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Харьковчане три часа мерзли на улице, чтобы рассказать и. о. мэру о проблемах города

Харьковчане три часа мерзли на улице, чтобы рассказать и. о. мэру о проблемах города

Киев  •  УНН

 • 25486 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Жители Харькова часами стояли на морозе, чтобы получить доступ к и. о. мэра города Игорю Терехову и пожаловаться на проблемы, передает УНН.

“Трудно бороться за доступность. За 3 часа на улице замерзла, и по темноте еле дошла домой”, — жалуется жительница города в соцсети Facebook Ольга Кравцова.

В ходе встречи харьковчане требовали от Терехова внедрить в городе низкопольный общественный транспорт. Забрасывали и. о. мэру города отсутствие пандусов в городе. Просили его отремонтировать асфальтовое покрытие на тротуарах, сделать доступными для прохода подъезды в жилых домах города.

“Замерзла как суслик. Но нельзя молчать, надо делать все возможное, чтобы нас услышали, чтобы наша жизнь стала лучше”, — добавляет харьковчанка.

Возмущение Кравцовой разделяет житель Харькова Дмитрий Коган. В своем Facebook он опубликовал фотографию разрушенного прохода к жилому дому. Вместо ремонта, коммунальщики города засыпали яму асфальтом.

К слову

Харьковские журналисты опубликовали материал о том, как сын Игоря Терехова Николай растратил средства, которые выделялись на ремонт подъездов, но харьковчане их так и не дождались.

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