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Харківського митника судитимуть за 300-тисячний хабар

Харківського митника судитимуть за 300-тисячний хабар

Київ • УНН

 • 8052 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Справу харківського митника-хабарника, який "заробив" понад 300 тисяч грн, розглядатиме суд. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

В прокуратурі зазначили, що наразі вже відбулося підготовче судове засідання, за результатами якого справу призначено до судового розгляду. Крім того, суд продовжив зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади ще на 60 діб.

Нагадаємо, у вересні 2016 року державний інспектор одного з митних постів Харківської митниці ДФСУ вимагав і отримав від керівників двох підприємств майже 290 тис. грн. У таку суму він оцінив свої послуги з безперешкодного митного оформлення товарів. У разі несплати неправомірної вигоди інспектор обіцяв проводити додатковий контроль транспорту, що перетинав кордон України з Російською Федерацією, та притягувати до адміністративної відповідальності за нібито виявлені порушення митних правил.

Гроші митник вимагав від фізичних осіб та митних брокерів за експорт різноманітних товарів на територію України, зокрема текстилю. "Данину" брав за оформлення і посилок, і великих вантажів, що перевозилися автотранспортом. Сума залежала від кількості товару та його вартості.

У ході досудового розслідування встановлено кілька епізодів отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 300 тис. грн.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, начальницю вокзалу на Донеччині судитимуть за хабарництво.

Українські Національні Новини

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