Харьковского таможенника будут судить за 300-тысячную взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Дело харьковского таможенника-взяточника, который “заработал” более 300 тысяч грн, будет рассматривать суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В прокуратуре отметили, что сейчас уже состоялось подготовительное судебное заседание, по результатам которого дело назначено к судебному разбирательству. Кроме того, суд продлил злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности еще на 60 суток.
Напомним, в сентябре 2016 государственный инспектор одного из таможенных постов Харьковской таможни ГФСУ требовал и получил от руководителей двух предприятий почти 290 тыс. грн. В такую сумму он оценил свои услуги по беспрепятственному таможенному оформлению товаров. В случае неуплаты неправомерной выгоды инспектор обещал проводить дополнительный контроль транспорта, который пересекал границу Украины с Российской Федерацией, и привлекать к административной ответственности за якобы выявленные нарушения таможенных правил.
Деньги таможенник требовал от физических лиц и таможенных брокеров экспорта различных товаров на территорию Украины, в частности текстиля. "Дань" брал за оформление и посылок, и больших грузов, перевозимых автотранспортом. Сумма зависела от количества товара и его стоимости.
В ходе досудебного расследования установлено несколько эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму свыше 300 тыс. грн.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, начальницу вокзала в Донецкой области будут судить за взяточничество.