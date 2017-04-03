Харьковского таможенника будут судить за 300-тысячную взятку

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46868 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104041 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118066 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113072 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154481 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковского таможенника будут судить за 300-тысячную взятку

Харьковского таможенника будут судить за 300-тысячную взятку

Киев  •  УНН

 • 8050 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Дело харьковского таможенника-взяточника, который “заработал” более 300 тысяч грн, будет рассматривать суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре отметили, что сейчас уже состоялось подготовительное судебное заседание, по результатам которого дело назначено к судебному разбирательству. Кроме того, суд продлил злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности еще на 60 суток.

Напомним, в сентябре 2016 государственный инспектор одного из таможенных постов Харьковской таможни ГФСУ требовал и получил от руководителей двух предприятий почти 290 тыс. грн. В такую ​​сумму он оценил свои услуги по беспрепятственному таможенному оформлению товаров. В случае неуплаты неправомерной выгоды инспектор обещал проводить дополнительный контроль транспорта, который пересекал границу Украины с Российской Федерацией, и привлекать к административной ответственности за якобы выявленные нарушения таможенных правил.

Деньги таможенник требовал от физических лиц и таможенных брокеров экспорта различных товаров на территорию Украины, в частности текстиля. "Дань" брал за оформление и посылок, и больших грузов, перевозимых автотранспортом. Сумма зависела от количества товара и его стоимости.

В ходе досудебного расследования установлено несколько эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму свыше 300 тыс. грн.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, начальницу вокзала в Донецкой области будут судить за взяточничество.

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