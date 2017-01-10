Харківський суд сьогодні розпочне розгляд справи щодо А.Александровської

Підготовче засідання було заплановане сьогодні на 14 годину.

Як повідомляв УНН, 29 червня у екс-очільниці комуністів Харкова Алли Александровської провели обшук, після чого її затримали.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колишнього народного депутата від КПУ Аллу Александровську за намагання підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківщини для прийняття на сесіях звернень до парламенту та Президента України стосовно змін до Конституції з питань федералізації.