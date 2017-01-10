Харьковский суд сегодня начнет рассмотрение дела в отношении А.Александровской
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Харьковский районный суд сегодня должен начать подготовительное заседание по обвинению бывшего народного депутата от Коммунистической партии Украины Аллы Александровской. Об этом сообщили УНН в суде.
Подготовительное заседание было запланировано сегодня на 14:00.
Как сообщал УНН, 29 июня у экс-руководительницы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали.
Напомним, правоохранители задержали бывшего народного депутата от КПУ Аллу Александровскую за попытку подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений в парламент и к Президенту Украины относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.