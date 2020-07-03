Харківський інститут отримав дозвіл на запуск установки "Джерело нейтронів" - НАН України

“1 липня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України видала Національному науковому центру „Харківський фізико-технічний інститут“ (ННЦ ХФТІ) НАН України Окремий дозвіл № ЕО 001018/2/15 на фізичний пуск ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів“ (ЯПУ „Джерело нейтронів“)”, — вказано у повідомленні.

ЯПУ “Джерело нейтронів” є унікальною інноваційною установкою, що за технічними характеристиками сьогодні не має аналогів у світі. Її використання сприятиме розробленню науково-технічних основ новітніх безпечних ядерних систем. Установка призначена для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики та радіаційного матеріалознавства, а також для виробництва медичних радіоізотопів. ЯПУ “Джерело нейтронів” створюється на базі Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” згідно домовленостей Вашингтонського саміту, викладених у Спільній заяві Президентів України та США в квітні 2010 року і “Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки”, підписаного 26 вересня 2011 року.