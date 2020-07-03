Харьковский институт получил разрешение на запуск установки "Источник нейтронов" - НАН Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. ННЦ “Харьковский физико-технический институт” НАН Украины получил Отдельное разрешение на физический пуск ЯПУ “Источник нейтронов”, пишет УНН со ссылкой на сообщение Национальной академии наук Украины.
“1 июля 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала Национальному научному центру „Харьковский физико-технический институт“ (ННЦ ХФТИ) НАН Украины Отдельное разрешение № ЭО 001018/2/15 на физический пуск ядерной подкритической установки „Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов“ (ЯПУ „Источник нейтронов“)”, — указано в сообщении.
ЯПУ “Источник нейтронов” является уникальной инновационной установкой, которая по техническим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Ее использование будет способствовать разработке научно-технических основ новейших безопасных ядерных систем. Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики и радиационного материаловедения, а также для производства медицинских радиоизотопов. ЯПУ “Источник нейтронов” создается на базе Национального научного центра “Харьковский физико-технический институт” по договоренности Вашингтонского саммита, изложенных в совместном заявлении президентов Украины и США в апреле 2010 года и “Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством США относительно сотрудничества по вопросам ядерной безопасности”, подписанного 26 сентября 2011 года.