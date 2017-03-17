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"Харківських партизанів" судитимуть заочно

"Харківських партизанів" судитимуть заочно

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Прокуратура Харківської області направила до Комінтернівського районного суду міста Харкова обвинувальний акт щодо 2-х організаторів терористичної групи "харківські партизани" та 7-и її учасників, зловмисників судитимуть заочно, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

За даними слідства, ще навесні 2014 року двоє харків'ян (1966, 1970 р.р. н.) - прихильники так званого антимайдану, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні, створили та очолили терористичну організацію "харківські партизани".

Вказано, що вВербували нових членів групи в основному під час мітингів проросійських активістів на майдані Свободи, де проводили відповідну агітаційну роботу. На "гачок" пропаганди потрапили ще семеро харків’ян віком від 24 до 63 років.

У серпні 2014 року учасники групи пройшли курси бойової підготовки у Росії, де отримали навички поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Там вони також отримали гроші та агітаційні матеріали, додали у прокуратурі.

Повідомляється, що восени 2014 року члени групи вчинили низку терористичних актів та диверсій на території Харківської області. "Основна їх мета - порушення громадської безпеки, заподіяння майнової шкоди та залякування проукраїнськи налаштованих громадян. Крім того, терористи мали на меті привернути увагу громадськості до радикально налаштованих осіб, які протидіють проукраїнським інтересам у суспільстві", - йдеться у повідомленні.

"На рахунку підозрюваних - підрив комунікацій ДП "Завод ім. В. О. Малишева" та розважального закладу "Британія", вибухи поблизу Лозівського військкомату і у рок-пабі "Стіна" на вул. Римарській та інше. Зброю та боєприпаси "партизани" незаконно придбали та зберігали у гаражах і схованках на території Харкова. Для зв'язку використовували електронну пошту та спеціально придбані телефонні номери", - сказано у повідомленні.

Двом організаторам та керівникам "партизан" інкримінується: створення терористичної групи, вчинення диверсій та терористичних актів, за попередньою змовою групою осіб, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Одного з учасників групи - 63-річного харків'янина, підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Іншим трьом "харківським партизанам" (1992, 1976 та 1978 рр.н.) інкримінують участь у терористичній групі та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Ще трьом (1998, 1981, 1978 рр.н.) оголошено підозру за фактом участі у терористичній групі, вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Як зазначається, оскільки підозрювані переховуються від органів слідства і суду та знаходяться у розшуку, прокуратура звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням щодо проведення спеціального заочного досудового розслідування та отримала дозвіл на нього.

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