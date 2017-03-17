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"Харьковских партизан" будут судить заочно

"Харьковских партизан" будут судить заочно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Прокуратура Харьковской области направила в Коминтерновский районный суд города Харькова обвинительный акт в отношении 2-х организаторов террористической группы "харьковские партизаны" и 7-и ее участников, злоумышленников будут судить заочно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По данным следствия, еще весной 2014 г. двое харьковчан (1966, 1970 г.г.р.) - сторонники так называемого антимайдана, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, создали и возглавили террористическую организацию "харьковские партизаны".

Указано, что вербовали новых членов группы в основном во время митингов пророссийских активистов на площади Свободы, где проводили соответствующую агитационную работу. На "крючок" пропаганды попали еще семь харьковчан в возрасте от 24 до 63 лет.

В августе 2014 г. участники группы прошли курсы боевой подготовки в России, где получили навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Там они также получили деньги и агитационные материалы, добавили в прокуратуре.

Сообщается, что осенью 2014 г. члены группы совершили ряд террористических актов и диверсий на территории Харьковской области. "Основная их цель - нарушение общественной безопасности, причинения имущественного ущерба и запугивание проукраински настроенных граждан. Кроме того, террористы имели целью привлечь внимание общественности к радикально настроенным лицам, противодействующим проукраинским интересам в обществе", - говорится в сообщении.

"На счету подозреваемых - подрыв коммуникаций ГП "Завод им. В.А. Малышева" и развлекательного заведения "Британия", взрывы вблизи Лозовского военкомата и в рок-баре "Стена" на ул. Рымарской и прочее. Оружие и боеприпасы "партизаны" незаконно приобрели и хранили в гаражах и тайниках на территории Харькова. Для связи использовали электронную почту и специально приобретенные номера", - сказано в сообщении.

Двум организаторам и руководителям "партизан" инкриминируется: создание террористической группы, совершение диверсий и террористических актов, по предварительному сговору группой лиц, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Одного из участников группы - 63-летнего харьковчанина, подозревают в совершении аналогичных преступлений (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Остальным трем "харьковским партизанам" (1992, 1976 и 1978 г.р.) инкриминируют участие в террористической группе и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч . 1 ст. 263 УК Украины).

Еще трем (1998, 1981, 1978 г.р.) объявили подозрение по факту участия в террористической группе, совершения террористического акта по предварительному сговору группой лиц и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как отмечается, поскольку подозреваемые скрываются от органов следствия и суда и находятся в розыске, прокуратура обратилась в Киевский районный суд г. Харькова с ходатайством о проведении специального заочного досудебного расследования и получила разрешение на него.

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