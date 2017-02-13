Харківська прокуратура повідомила про підозру няні, яка травмувала немовля

Трагедія сталася наприкінці літа минулого року.

Як повідомили у прес-службі, родина найняла няню, оскільки мамі новонародженого за станом здоров’я потрібен був помічник у догляді за 2-місячним сином. Безробітну жінку з дипломом педагога порадили знайомі. На третій день роботи няня взяла у матері немовля і пішла у парк. Під час прогулянки жінка вживала алкоголь та випустила з рук немовля.

Лікарі діагностували у дитини струс мозку та перелом потиличної кістки. Наразі хлопчик перебуває вдома.

Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 2 роки позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування щодо загибелі немовляти на Закарпатті.