Харківська прокуратура повідомила про підозру няні, яка травмувала немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Новобоварський відділ Харківської місцевої прокуратури повідомив про підозру 50-річній жінці, яка в стані алкогольного сп’яніння тяжко травмувала немовля на прогулянці. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Трагедія сталася наприкінці літа минулого року.
Як повідомили у прес-службі, родина найняла няню, оскільки мамі новонародженого за станом здоров’я потрібен був помічник у догляді за 2-місячним сином. Безробітну жінку з дипломом педагога порадили знайомі. На третій день роботи няня взяла у матері немовля і пішла у парк. Під час прогулянки жінка вживала алкоголь та випустила з рук немовля.
Лікарі діагностували у дитини струс мозку та перелом потиличної кістки. Наразі хлопчик перебуває вдома.
Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 2 роки позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування щодо загибелі немовляти на Закарпатті.