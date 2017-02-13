Харьковская прокуратура сообщила о подозрении няне, которая травмировала младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Новобоварский отдел Харьковской местной прокуратуры сообщил о подозрении 50-летней женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения тяжело травмировала младенца на прогулке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Трагедия произошла в конце лета прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе, семья наняла няню, поскольку маме новорожденного по состоянию здоровья нужен был помощник в уходе за 2-месячным сыном. Безработную женщину с дипломом педагога посоветовали знакомые. На третий день работы няня взяла у матери младенца и пошла в парк. Во время прогулки женщина употребляла алкоголь и выпустила из рук младенца.
Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и перелом затылочной кости. Сейчас мальчик находится дома.
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 2 года лишения свободы.
Как сообщал УНН, полиция начала расследование по гибели младенца в Закарпатской области.