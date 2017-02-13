Харьковская прокуратура сообщила о подозрении няне, которая травмировала младенца

Трагедия произошла в конце лета прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе, семья наняла няню, поскольку маме новорожденного по состоянию здоровья нужен был помощник в уходе за 2-месячным сыном. Безработную женщину с дипломом педагога посоветовали знакомые. На третий день работы няня взяла у матери младенца и пошла в парк. Во время прогулки женщина употребляла алкоголь и выпустила из рук младенца.

Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и перелом затылочной кости. Сейчас мальчик находится дома.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 2 года лишения свободы.

Как сообщал УНН, полиция начала расследование по гибели младенца в Закарпатской области.