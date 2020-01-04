Конфісковане майно "Металіста" у олігарха-втікача Курченка повернули державі - ОДА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Приміщення на стадіоні в Харкові та тренувальна база у селищі Високому, які були конфісковані у Сергія Курченка, зареєстрували у Державному реєстрі нерухомого майна. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, інформує УНН.

"На даний час завершено реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металісті" у Високому", - розповіли в ОДА.

Майнові комплекси, конфісковані у ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена" передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018 року.

Нагадаємо, у вересні суд передав медіахолдинг Курченка в управління АРМА.

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