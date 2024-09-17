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Харківщина: війська рф вранці скинули дві ФАБ-250 на Куп'янщину

Харківщина: війська рф вранці скинули дві ФАБ-250 на Куп'янщину

Київ • УНН

 • 22763 перегляди

17 вересня російська армія здійснила авіаційний обстріл села Новоосинове Купʼянського району. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає. Ворог застосував дві ФАБ-250 з модулем УМПК.

Російська війська сьогодні вранці здійснили авіаційний обстріл села Новоосинове у Харківській області, ворог застосував дві ФАБ-250 з модулем УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 17 вересня близько 6:30 внаслідок авіаційного обстрілу села Новоосинове Купʼянського району пошкоджено житлові будинки, обійшлося без постраждалих.

"За попередніми даними, російська армія застосувала два ФАБ-250 з модулем УМПК", - ідеться у повідомленні. 

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

росія скинула 1050 КАБів на Харківщину з початку року - ОВА17.09.24, 11:20 • 23260 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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