Харківщина: війська рф вранці скинули дві ФАБ-250 на Куп'янщину
Київ • УНН
17 вересня російська армія здійснила авіаційний обстріл села Новоосинове Купʼянського району. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає. Ворог застосував дві ФАБ-250 з модулем УМПК.
Російська війська сьогодні вранці здійснили авіаційний обстріл села Новоосинове у Харківській області, ворог застосував дві ФАБ-250 з модулем УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 17 вересня близько 6:30 внаслідок авіаційного обстрілу села Новоосинове Купʼянського району пошкоджено житлові будинки, обійшлося без постраждалих.
"За попередніми даними, російська армія застосувала два ФАБ-250 з модулем УМПК", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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